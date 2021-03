Die im Verband der Wellpappen-Industrie (VDW) organisierten Hersteller haben ihr für 2020 prognostiziertes Wachstum von 0,5 % des arbeitstäglichen Wellpappen-absatzes übertroffen: Gegenüber 2019 stand am Enden 2020 ein Plus von 0,9 %. Gleichzeitig kämpft die Industrie mit steigenden Kosten und sinkenden Erlösen. "Die Wellpappenindustrie war 2020 als systemrelevante Branche besonders gefordert. In der Corona-Krise konnten wir unsere Leistungsfähigkeit und Flexibilität unter Beweis stellen und haben zur Aufrechterhaltung einer reibungslosen Versorgung beitragen - von Lebensmitteln und anderen Gütern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...