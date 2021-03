Mit den jüngsten Verlusten ist der Dow Jones Industrial Index auf ein neues Verlaufstief gefallen. Was zunächst negativ klingt, ist in der Realität wenig beunruhigend. Vielmehr zeigt der Markt ein Verhalten, das häufiger in den vergangenen Wochen zu beobachten war. Von Franz-Georg Wenner Erst im späten Geschäft am Dienstag kamen die Kurse an der Wall Street stärker unter Druck und der Dow Jones sackte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...