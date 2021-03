Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag etwas tiefer im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte gegen 14.20 Uhr um 0,39 Prozent auf 3.113,28 Einheiten zu, nachdem er im Frühhandel noch ein Minus von mehr als einem Prozent aufgewiesen hatte. An den europäischen Leitbörsen liegt noch kein einheitlicher Richtungsentscheid vor.Am heimischen Markt rückte die Zumtobel-Aktie mit einem Kursanstieg ...

