Google wird seine Tracking-Alternative FLoC zunächst nicht in Europa einführen. Der Suchmaschinenriese will erst die rechtliche Basis klären. DSGVO-Verstöße können schließlich sehr teuer werden. Es ist auf den ersten Blick erstaunlich: Anlässlich eines Treffens der Improving Web Advertising Business Group (IWABG) beim World Wide Web Consortium (W3C) gab Google-Ingenieur Michael Kleber am Dienstag bekannt, die geplanten Tests mit der Tracking-Alternative FLoC zunächst nicht in der Europäischen Union (EU) starten zu wollen. Google fürchtet DSGVO-Strafen Dabei soll das "Federated Learning ...

Den vollständigen Artikel lesen ...