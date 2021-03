RHI Magnesita investiert in den kommenden zwei Jahren 23 Mio. Euro in die Digitalisierung und Modernisierung des Standorts Urmitz in Deutschland. Mit dem Investment soll das Werk als Hub für nicht-basische Feuerfestprodukte ausgebaut und umgerüstet werden. Durch die Modernisierung soll das Produktionsvolumen erhöht und gleichzeitig die Energieeffizienz um zehn Prozent gesteigert werden. Zusätzlich wird in das Recycling investiert, das RHI Magnesita erlaubt, den Anteil an sekundären Rohstoffen zu erhöhen, wie RHI Magnesita mitteilt. Die in Urmitz produzierten Feuerfestprodukte kommen weltweit als hitzebeständige Auskleidung für Aggregate vor allem in der Stahl-, aber auch Glas-, Zement-, Kalk-, Energie- und Chemieindustrie bei allen ...

