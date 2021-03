Das US-amerikanische Unternehmen Qualcomm soll an einer portablen Konsole im Stile der erfolgreichen Nintendo Switch arbeiten. Der Switch-Klon soll unter Android 12 laufen und rund 300 US-Dollar kosten. Wie Android Police berichtet, soll sich das vor allem für seine Smartphone-SoCs (System-on-a-Chip) bekannte Unternehmen Qualcomm an einer Switch-Alternative versuchen. Das Gerät soll mit einem Snapdragon-Prozessor aus eigener Herstellung und dem aktuellsten Betriebssystem Android 12 laufen. Qualcomm will Nachfrage nach eigenen SoCs steigern Geplant soll sein, dass Qualcomm die Konsole vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...