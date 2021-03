Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute die Aktie der Lufthansa. Nach einer mehrtägigen Talfahrt wegen der wieder in den Vordergrund gerückten Pandemiesorgen haben die Anleger zur Wochenmitte wieder damit begonnen im Reisesektor zuzugreifen. Die Papiere der Kranichairline drehten nach einem schwachen Start deutlich ins Plus. Die Lufthansa hat zuletzt erklärt, dafür bereit zu stehen, die von Bund und Ländern eingeforderten zusätzlichen Corona-Tests für Passagiere umzusetzen. Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus der Investoren. In der Wasserstoffindustrie herrscht aktuell ein sehr intensiver Wettbewerb. Die drohende Konsolidierung der Branche werden dabei nur die Unternehmen überstehen, die jetzt schon mit ihrem Produkt-Angebot auf eine große Nachfrage stoßen und fundamental auf gesunden Beinen stehen. Eines davon dürfte das norwegische Unternehmen Nel sein.