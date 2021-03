Unerwartet starke Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone konnten die Gemeinschaftswährung zwar stützen, sorgten aber nicht für einen stärkeren Auftrieb.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch zum Dollar leicht gesunken. Unerwartet starke Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone konnten die Gemeinschaftswährung zwar stützen, sorgten aber nicht für einen stärkeren Auftrieb. Der Euro wurde am Nachmittag bei 1,1829 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Morgen. Zum Franken notiert die europäische Währung mit 1...

