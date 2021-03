WOCHENVORSCHAU: Termine bis 07. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 07. April:

DONNERSTAG, DEN 25. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 11.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (Online-Pk 9.00 h) 07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (Call 14.00h)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:00 DEU: Procredit Holding, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:00 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) (Call 11.00 h) 07:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:30 DEU: Medigene, Jahreszahlen

07:45 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 GBR: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahres-Pk (online) 09:00 DEU: Friedrich Vorwerk Group, Erstnotiz Prime Standard 10:00 DEU: KSB Bilanz-Pk

10:00 DEU: KfW, Online-Jahres-Pk

10:00 DEU: Vitesco Technologies Kapitalmarkttag mit Präsentation der Strategie sowie zukünftigen Unternehmensausrichtung 10:30 GBR: Autoherstellerverband SMMT, Online-Pk zur E-Mobilität mit SMMT-Chef Mike Hawes und VW-Manager Andreas Krüger 10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugen sind mehrere Mitarbeiter der Finanzaufsicht Bafin geladen. 10:30 DEU: B.Braun, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Nord/LB, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: EnBW, Online-Bilanz-Pk (15.00 h Analystenkonferenz) 11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Online-Jahres-Pk 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Online-Jahres-Pk

12:00 DEU: Tui, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Deutsche Telekom, Pressekonferenz zum Netzausbau ("Netze-Update") nachmittags: DEU: Eckert & Ziegler, vorläufige Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

CHE: ABB, Hauptversammlung

DEU: Epigenomics, Jahreszahlen

DEU: Ad Pepper Media, Jahreszahlen

DEU: Berentzen, Jahreszahlen

DEU: Schaltbau, Jahreszahlen

DEU: Amadeus Fire, Geschäftsbericht

DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen

DEU: A.S. Creation Tapeten, Jahreszahlen

DEU: Junghans Uhren, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 01/21 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/21

09:30 CHE: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 EUR: Geldmenge M3 02/21

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (3. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/21

SONSTIGE TERMINE

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

09:00 Regierungserklärung Bundeskanzlerin Angela Merkel 15:00 Aktuelle Stunde zur Corona-Politik (auf Antrag der AfD) Corona international

+ Abstimmung im Europaparlament, ob ein Dringlichkeitsverfahren für einen Impfpass angewandt werden soll + Kopenhagen: Die dänischen Gesundheitsbehörden wollen auf einer Pressekonferenz (ab 12.15 Uhr) bekanntgeben, wie es mit dem Stopp der Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca weitergeht. 08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten? 09:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Zivilprozess um die Pleite des Versandhandels Neckermann im Jahr 2012 09:00 DEU: Deutsche Energie-Agentur (dena) Online-Pk mit Vorstellung des Zwischenberichts zur Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Pharmakartell um Antidepressivum Citalopram 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Mindestverbrauchsteuer auf Zigaretten in Ungarn 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage gegen das EU-Klimapaket 2018 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Wettbewerbsstrafe gegen Deutsche Telekom / Slovak Telekom 09:30 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 09:30 LuX:; EuGH-Urteil zu Wettbewerbsstrafe gegen Deutsche Telekom / Slovak Telekom 10:00 DEU: Online-Pk der US-Handelskammer (AmCham) Germany zum Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 10:00 DEU: Statistisches Bundesamt Online-Pressegespräch zu Alkohol- und Tabakverbrauch in Deutschland während der Corona-Pandemie 11:00 DEU: Online: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zur Situation der öffentliche Haushalte in der Pandemie 13:00 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 26.3.21) Topthema ist erneut die Corona-Krise und die Versorgung der EU mit Impfstoff. Darüber hinaus geht es unter anderem um das künftige Verhältnis zu Russland und zur Türkei. US-Präsident Joe Biden will sich per Video zu dem Treffen zuschalten. 16:00 DEU: Digitale Veranstaltung des Bundesumweltministeriums "Kontroversen der Transformation - Energieversorgung sicherstellen - wie und woher?" u.a. mit Umweltministerin Svenja Schulze FREITAG, DEN 26. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jungheinrich, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Frankfurter Sparkasse, Jahreszahlen

12:00 DEU: BASF, Capital Markets Day

12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung

14:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Villeory & Boch, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Drogeriemarktkette dm stellt Nachhaltigkeits-Bericht vor (online) TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/21 (endgültig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: BIP Q4/21 (endgültig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: Lagerbestände Großhandle 02/21 (vorläufig) 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/21

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Zypern, Belgien

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: EVG-Betriebsrätekonferenz DB Fernverkehr und DB Vertrieb (online) 10:30 DEU: Bundesgerichtshof klärt Auswirkungen von neuer Rechtslage auf klagende Wohnungseigentümer 11:00 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) MONTAG, DEN 29. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: HKP-Group Online-Pressegespräch zu Studie Vorstandsvergütung DAX 2020 15:00 FRA: Vivendi, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/21

DIENSTAG, DEN 30. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing Group, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 GBR: Imperial Brand, Q2-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Bilanz-Pk (online) 13:00 FIN: Neste Oyj, Hauptversammlung

13:00 NOR: UPM-Kymmene Oyj, Hauptversammlung

13:00 SWE: SEB, Hauptversammlung

23:05 CAN: Blackberry, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Q4-Zahlen

DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht

DEU: TLG Immobilien, Geschäftsbericht

DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen

FRA: Total, Online-Konferenz zu Strategie und Ausblick mit Vorstandsvorsitzendem Patrick Pouyanné NOR: Aker, Jahreszahlen

SWE: Eriksson, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/21

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 03/21 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/21

12:00 POL: Industrieproduktion 02/21

12:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Index 01/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Fachtagung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. zu "Biomasse in künftigen Energiesystemen - Post-EEG", Gülzow-Prüzen MITTWOCH, DEN 31. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Stratec, Jahreszahlen

07:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 LUX: Adler Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Jahreszahlen

07:45 DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Washtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Daimler, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, außerordentliche Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische (W&W), Online-Bilanz-Pk 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

DEU: Medios, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Grammer, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Aurelius, Geschäftsbericht

FRA: Capgemini, Capital Markets Day

ITA: Pirelli, 2021-2023/2025 Industrial Plan

ITA: Telecom Italia, Hauptversammlung

SWE: Volvo Group, Hauptversammlung

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/21

08:00 GBR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 2,5 Mrd EUR / Laufzeit: 15 Jahre 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 01. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next plc, Jahreszahlen

09:00 DEU: SHW, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk (online)

USA: Pkw-Absatz 03/21



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/21

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 CZE: BIP Q4/20 (endgültig)

09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRI: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

16:00 USA: Bauinvestitionen 02/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/21

HINWEIS

DNK/NOR: Feiertage, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 02. APRIL 2021



TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Frankreich

HINWEIS

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT; POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet US-Anleihenmarkt bis 18.00 h

MONTAG, DEN 05. APRIL 2021

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/21 (endgültig)

08:00 RUS: Markit PMI Dienste 03/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (endgültig) HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, AUS, BEL, CHE, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, Börsen geschlossen Börsen Japan, China, Korea, Russland und USA geöffnet DIENSTAG, DEN 06. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

17:00 USA: Applied Materials, Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/21 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 04/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitale Eröffnung des IT-Trendkongresses "Agenda ITT21" zu digitalen Lösungen und Technologien im Automobil- und Maschinenbau MITTWOCH, DEN 07. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

CHE: Clariant, Hauptversammlung

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: AMD, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Costco Wholsesale, Umsatz 03/21

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/21 (vorab)

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:15 ESP: PMI Dienste 03/21

09:45 ITA: PMI Dienste 03/21

09:50 FRA: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 02/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 17.3.

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/21

SONSTIGE TERMINE

CHE: Uhrenmesse "Watches and Wonders" online

11:00 DEU: Vorstellung des Amnesty International Report 2020/21 u.a. mit Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland 14:00 DEU: Hamburg Offshore Wind Konferenz 2021: "New Momentum for German Offshore Wind" (online) °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi