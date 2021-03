TAGESVORSCHAU: Termine am 25. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 25. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 11.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (Online-Pk 9.00 h) 07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (Call 14.00h)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:00 DEU: Procredit Holding, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:00 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) (Call 11.00 h) 07:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:30 DEU: Medigene, Jahreszahlen

07:45 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 GBR: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahres-Pk (online) 09:00 DEU: Friedrich Vorwerk Group, Erstnotiz Prime Standard 10:00 DEU: KSB Bilanz-Pk

10:00 DEU: KfW, Online-Jahres-Pk

10:00 DEU: Vitesco Technologies Kapitalmarkttag mit Präsentation der Strategie sowie zukünftigen Unternehmensausrichtung 10:30 GBR: Autoherstellerverband SMMT, Online-Pk zur E-Mobilität mit SMMT-Chef Mike Hawes und VW-Manager Andreas Krüger 10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugen sind mehrere Mitarbeiter der Finanzaufsicht Bafin geladen. 10:30 DEU: B.Braun, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Nord/LB, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: EnBW, Online-Bilanz-Pk (15.00 h Analystenkonferenz) 11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Online-Jahres-Pk 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Online-Jahres-Pk

12:00 DEU: Tui, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Deutsche Telekom, Pressekonferenz zum Netzausbau ("Netze-Update") nachmittags: DEU: Eckert & Ziegler, vorläufige Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

CHE: ABB, Hauptversammlung

DEU: Epigenomics, Jahreszahlen

DEU: Ad Pepper Media, Jahreszahlen

DEU: Berentzen, Jahreszahlen

DEU: Schaltbau, Jahreszahlen

DEU: Amadeus Fire, Geschäftsbericht

DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen

DEU: A.S. Creation Tapeten, Jahreszahlen

DEU: Junghans Uhren, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 01/21 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/21

09:30 CHE: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 EUR: Geldmenge M3 02/21

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (3. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/21

SONSTIGE TERMINE

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

09:00 Regierungserklärung Bundeskanzlerin Angela Merkel 15:00 Aktuelle Stunde zur Corona-Politik (auf Antrag der AfD) Corona international

+ Abstimmung im Europaparlament, ob ein Dringlichkeitsverfahren für einen Impfpass angewandt werden soll + Kopenhagen: Die dänischen Gesundheitsbehörden wollen auf einer Pressekonferenz (ab 12.15 Uhr) bekanntgeben, wie es mit dem Stopp der Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca weitergeht. 08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten? 09:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Zivilprozess um die Pleite des Versandhandels Neckermann im Jahr 2012 09:00 DEU: Deutsche Energie-Agentur (dena) Online-Pk mit Vorstellung des Zwischenberichts zur Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Pharmakartell um Antidepressivum Citalopram 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Mindestverbrauchsteuer auf Zigaretten in Ungarn 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage gegen das EU-Klimapaket 2018 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Wettbewerbsstrafe gegen Deutsche Telekom / Slovak Telekom 09:30 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 09:30 LuX:; EuGH-Urteil zu Wettbewerbsstrafe gegen Deutsche Telekom / Slovak Telekom 10:00 DEU: Online-Pk der US-Handelskammer (AmCham) Germany zum Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 10:00 DEU: Statistisches Bundesamt Online-Pressegespräch zu Alkohol- und Tabakverbrauch in Deutschland während der Corona-Pandemie 11:00 DEU: Online: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zur Situation der öffentliche Haushalte in der Pandemie 13:00 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 26.3.21) Topthema ist erneut die Corona-Krise und die Versorgung der EU mit Impfstoff. Darüber hinaus geht es unter anderem um das künftige Verhältnis zu Russland und zur Türkei. US-Präsident Joe Biden will sich per Video zu dem Treffen zuschalten. 16:00 DEU: Digitale Veranstaltung des Bundesumweltministeriums "Kontroversen der Transformation - Energieversorgung sicherstellen - wie und woher?" u.a. mit Umweltministerin Svenja Schulze °

