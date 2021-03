Der VIX, der Volatilitätsindex auf den US-Aktienindex S&P 500, ist in der vergangenen Woche mehrfach unter die runde Marke von 20 Punkten gefallen und steht aktuell bei 20,02 Punkten.Damit bewegt sich der Index unter seinem langjährigen Durchschnitt.Die Aktienindizes aber bewegen sich dagegen deutlich über ihrem langjährigen Bewertungsdurchschnitt, was die Frage aufwirft, wie sich diese Situation wieder angleichen könnte.Aufgrund offensichtlicher Wachstumsrisiken bleibt auch zu klären, ob es sich bei der derzeitigen Stabilisierung der Erwartungen der Investoren durch extrem expansive Geldpolitik um eine nachhaltige Politik in dem Sinne handelt, als dass daraus keine neuen Turbulenzen zu erwarten sind.

