Trueblue präsentiert nach der bereits angekündigten Integration des Artificial Intelligence Relationship Managements in Microsoft Dynamics 365 und Power Platform nun die offizielle Markteinführung von:

AiDEA

Smart Customer Engagement

AiDEA ist die neue KI-gesteuerte Omnichannel Customer Engagement Suite Grundlage der auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösung sind die Integration und Unterstützung operativer und analytischer Funktionalitäten, die auf Microsoft Dynamics 365 und Power Platform basieren, um mithilfe einer ganzheitlichen und integrierten Umgebung das Ziel zu verfolgen, das Arbeitsmodell der Pharma- und Life-Science-Märkte zu revolutionieren und das Omni-Channel-Engagement durch intuitive und dialoggesteuerte Interaktion zu vereinfachen.

Die Veränderung wird von zwei grundlegenden Komponenten geleitet, die sich auf dem Referenzmarkt bislang noch nicht durchgesetzt haben: die konkrete Integration von Big Data in die Perspektive des Multichannel-Managements und der Einsatz von auf künstlicher Intelligenz basierenden Funktionalitäten und Algorithmen. Insbesondere der letzte Aspekt darf aus IT-Perspektive nicht mehr aufgeschoben werden, da Customer-Engagement-Prozesse vorangebracht werden müssen, um Unternehmensziele sowohl aus strategischer als auch aus operativer Sicht zu erfüllen.

Für diese Elemente muss die Herangehensweise von Organisationen und Tools strukturell verändert werden, da ein generisches System für das Customer Relationship Management nicht mehr ausreicht. Tatsächlich müssen spezifische Lösungen für das Smart Omnichannel Customer Engagement eingesetzt werden, die in vollem Umfang für künstliche Intelligenz geeignet sind, um auf schnelle, einfache und intuitive Weise präzise Angaben über die eigenen Kunden zu erhalten.

Als Teil dieses Wandels schlagen Pharmaunternehmen wie Angelini Pharma, Alfasigma und andere diese Richtung bereits mit Kraft und Entschlossenheit ein und verfolgen damit das Ziel, innovativ zu sein und ihre Geschäftsergebnisse schneller zu erreichen.

"Künstliche Intelligenz bietet eine enorme Chance zur Steigerung unserer Effektivität und wir wollen diesen Wettbewerbsvorteil mithilfe von AiDEA für unsere Mitarbeiter nutzen", sagte Pierluigi Antonelli, CEO von Angelini Pharma. "Das Ergebnis einer langen und gründlichen Analyse war, dass Trueblue und Microsoft die besten Partner dafür sind, unsere Customer-Engagement-Fähigkeiten mithilfe einer innovativen digitalen CRM-Lösung weiterzuentwickeln, die die Strategie in die Tat umsetzt."

Trueblue, schon immer im Zentrum der technologischen und digitalen Innovation für die pharmazeutische Industrie tätig, führt dank der Einbindung in Microsoft mit AiDEA einen Paradigmenwechsel herbei, bei dem künstliche Intelligenz das Rückgrat und den Schlüsselfaktor des Evolutionsprozesses bildet.

"Trueblue wird Unternehmen in der Branche mit dieser Integration dabei helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen und neue Wege zu finden, digitale Innovation voranzubringen, und bietet dazu eine Vielzahl von Lösungen, mit denen sie die Nutzung von KI in ihren täglichen Aktivitäten vereinfachen können", so Marco Bonesini CEO von Trueblue.

"In Zeiten beschleunigter digitaler Transformationsprozesse setzen Pharma- und Life-Science-Unternehmen auf proaktive Lösungen wie AIDEA, die in Dynamics 365 und Power Platform integriert sind, um effektive Omnichannel-Strategien zu ermöglichen", sagte Elena Bonfiglioli, Managing Director, HealthCare and Life Sciences, EMEA Regional Lead.

Weitere Informationen über Trueblue

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210324005869/de/

Contacts:

Martina Fiore Marketing Manager, Trueblue

Mobil: +39 320 63 38 116 E-Mail: martina.fiore@truebluecorp.com