Windows arbeitet an einem moderneren und konsistenten Look. Die Insider Preview enthält neue Icons für den Dateimanager. Die gelben Order-Symbole könnten bald Geschichte sein. Windows arbeitet an einem neuen Design für den Dateimanager. Tester der "Windows 10 Insider Preview Build 21343" können das Update bereits sehen, teilt Windows mit. Konsistenter Look Die Ordner- und Standard-Dateisymbole sind neu ausgerichtet. Das soll für mehr Konsistenz innerhalb der Microsoft-Produkte sorgen. ...

