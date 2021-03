Der Autozulieferer teilte am Mittwoch im Zuge der Vorlage seiner Jahreszahlen mit, dass sowohl Umsatz als auch Profitabilität in diesem Jahr erheblich steigen sollen. Besonders erfreulich für die Anleger ist zudem, dass eine überraschend hohe Dividende ausgeschüttet werden soll. Die NORMA-Aktie befindet sich leicht im Plus. So erging's NORMA im Corona-Jahr Im vergangenen Jahr hat der Maintaler die Auswirkungen der Pandemie und der hohen Umbaukosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...