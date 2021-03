Tencent: Nicht zu bremsen! Oder doch?

Während in Deutschland der Corona-Lockdown in die Verlängerung geht, ist die Corona-Krise in China offenbar schon lange abgehakt. Obwohl die Corona-Krise in der Volksrepublik Anfang 2020 für einen schweren Wirtschaftsrückschlag sorgte, nahm der Wirtschaftsaufschwung schon nach wenigen Monaten wieder kräftig an Fahrt auf.

China wieder auf der Überholspur

Wegen der überraschend schnellen Wirtschaftserholung konnte im Gesamtjahr 2020 auf Jahressicht beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein Plus von rund zwei Prozent verbucht werden. China hat damit 2020 als einzige große Volkswirtschaft der Welt ein positives Wachstum verzeichnet.

Und auch das neue Jahr 2021 verläuft für China bislang mehr als rund. So ist die chinesische Industrieproduktion im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent gewachsen, wie das chinesische Statistikamt Mitte März bekanntgab. Der Einzelhandelsumsatz legte im gleichen Zeitraum um 34 Prozent zu.

Tencent: Der chinesische Internet-Marktführer

Wegen der beeindruckenden Stärke der chinesischen Wirtschaft dürfte es sich für Anleger lohnen, einen Blick auf besonders aussichtsreiche Unternehmen aus der Volksrepublik zu werfen, die auch an den Börsen hierzulande gehandelt werden. Dazu gehört beispielsweise Tencent (WKN: A1138D / ISIN: KYG875721634). Der Konzern ist der unangefochtene Internet-Marktführer in China.

