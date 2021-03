DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BAHN - Trotz Rekordverlusten und galoppierender Verschuldung bekommen die Spitzenmanager der Deutschen Bahn AG vorzeitig neue Langzeitverträge. Vertagt hat der Aufsichtsrat dagegen die vorgesehene Erhöhung der fixen und variablen Gehälter von Bahnchef Richard Lutz, seinem Vize Ronald Pofalla und Verkehrsvorstand Berthold Huber um zehn Prozent, wie aus Aufsichtsratskreisen verlautet. Die Arbeitnehmerseite in dem Gremium hatte demnach gegen die Erhöhung Widerstand geleistet. Zuvor hatte der Personalausschuss des Aufsichtsrats den Vertragsverlängerungen und Gehaltserhöhungen noch zugestimmt. Ob und wann der Beschluss für die zehn Prozent Zuschlag nachgeholt werde, sei offen. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

SCHUFA - Die Schufa verfolgt ihre Pläne, die Bankkonten der Deutschen einzusehen und Daten daraus zu speichern, in der ursprünglichen Form nicht weiter. Die Schufa reagiert damit auf Kritik von Verbraucher- und Datenschützern an dem Dienst Schufa Check Now. Dieser soll nun in eine andere Richtung weiterentwickelt werden. (SZ)

TESLA - Insgesamt 5.397 Dienstwagen verkaufte Tesla 2020 in Deutschland. Das sind nur 0,7 Prozent vom Gesamtmarkt. Auch im Vergleich zu anderen Elektromodellen kommt Tesla nicht zum Zug. Deutsche Unternehmen meiden Tesla, denn sie stellen hohe Anforderungen an Service und Reparatur, die das Unternehmen bisweilen nicht erfüllen kann. Eine der wenigen Ausnahmen ist die Deutsche Telekom. Aber auch dort entscheiden sich mehr Mitarbeiter für das neue VW-Elektromodell ID.4. Tesla droht ein großer Markt zu entgehen, der zudem ein Schlüssel für den Zugang zum Massenmarkt ist. (Handelsblatt)

BIONTECH - Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech gerät in China immer mehr in die Defensive. In den 21 Impfzentren von Hongkong werde ab sofort das Vakzin von Biontech bis auf weiteres nicht mehr verabreicht, teilte die Stadtregierung mit. Der Schanghaier Fosun-Konzern, der das Medikament für die Deutschen in China und Hongkong vertreibt, hatte zuvor mitgeteilt, dass bei einer Ladung des Impfstoffs Schäden am Verschluss der Ampullen festgestellt worden seien. Auch in Macau würden die Impfungen mit Biontech ausgesetzt. (FAZ)

H&M - Im Konflikt zwischen China und dem Westen über die Verletzung der Menschenrechte beginnt die chinesische Regierung nun, gegen einzelne Unternehmen vorzugehen. So rufen chinesische Internetnutzer zum Boykott der Bekleidungskette H&M auf. (FAZ)

BOEHRINGER INGELHEIM - Trotz Gegenwind durch die Coronakrise hat der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim das Geschäftsjahr 2020 in fast jeder Hinsicht mit neuen Spitzenwerten abgeschlossen. Das Familienunternehmen will seine üppigen Finanzressourcen nun nutzen, um die Pharmaforschung weiter deutlich auszubauen. Mit Ausgaben von 3,7 Milliarden Euro leistet sich Boehringer schon bisher das größte Forschungsbudget der deutschen Pharmaindustrie, vor Bayer und Merck. Für 2021 gehe man von einer weiteren deutlichen Steigerung der F&E-Investitionen aus, kündigte Firmenchef Hubertus von Baumbach an. Schwerpunkte sieht er im Bereich der Krebsforschung und im Bereich der Digitalisierung der Forschung. (Handelsblatt/FAZ)

GREENSILL - Rund eine Woche nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen die Bremer Greensill bekommen nun zahlreiche Anleger ihr Geld zurück. Geschützt sind vor allem Privatanleger, die zusammen rund 3 Milliarden Euro bei Greensill angelegt haben sollen. Die geschädigten Kommunen gehen leer aus. Unklar ist die Situation bei einigen institutionellen Investoren wie der in der Bankenkrise verstaatlichten Hypo Real Estate Holding. Sie fordert 75 Millionen Euro, steht aber nicht auf der Empfängerliste. (Handelsblatt)

