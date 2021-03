Es tut sich was in Sachen Elektromobilität. Der weltweite Bestand an Elektroautos ist 2020 um rund drei Prozent auf 10,9 Millionen gestiegen. In Deutschland ist Volkswagen in Sachen E-Autos weiter als die meisten heimischen Mitbewerber. Im Vergleich zum E-Pionier Tesla hat der Wolfsburger-Konzern mit Porsche, Audi, VW zuletzt ordentich aufgeholt. Kann der DAX-Konzern in Zukuft seinen Wettbewerber abhängen oder legt Tesla nach?Die heimischen Autobauer beschleunigen das Hochfahren der Elektromobilität. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...