DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen mit leichten Gewinnen - Tokio fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Donnerstag zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Die Börse in Japan zeigt sich jedoch fest. Belastet wird das Sentiment von den schwachen US-Vorgaben. Hier hatten erneut Technologiewerte unter Abgabedruck gestanden aufgrund hoher Renditen am US-Anleihemarkt. An den chinesischen Börsen trüben die US-chinesischen Spannungen das Sentiment.

Am deutlichsten nach oben geht es in Tokio, der Nikkei-Index legt 1,3 Prozent zu auf 28.775 Punkte. Im Blick stehen die Corona-Impfkampagne und wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen der Regierung. Gestützt wird das Sentiment von Reise- Stahl- und Elektronikwerten. Japan Airlines rücken 1,8 Prozent vor, Nippon Steel um 3,8 und Keyence Corporation um 3,2 Prozent.

US-China Beziehungen im Fokus der Anleger

In Hongkong zeigt sich der Hang-Seng-Index mit leichten Aufschlägen, nachdem er zu Beginn belastet von Technologie- und Pharmawerten deutlich im Minusbereich lag. Das Index-Schwergewicht Tencent gibt 1,5 Prozent nach, auch für die Aktie des Autobauers Geely geht es um 0,8 Prozent nach unten. Sino Biopharmaceutical verlieren 3,2 Prozent. Auch im chinesischen Kernland zeigt sich der Aktienmarkt mit einem leichten Plus. Hier stehen die US-chinesischen Beziehungen im Fokus, nachdem die US-Wertpapieraufsicht SEC Maßnahmen einführt, die ausländische Unternehmen dazu verpflichtet US-Prüfungsstandards einzuhalten oder aber mit einem Börsenausschluss konfrontiert werden.

Nach einem schwachen Börsenstart zeigt sich der Kospi in Seoul mit einem leichten Plus. Während Technologiewerte Abschläge verzeichnen, legen Chemie- und Einzelhandelswerte zu. Das südkoreanische Parlament soll im Tagesverlauf das neue Corona-Hilfspaket der Regierung verabschieden, was die Stimmung der Anleger etwas aufhellt. Von der Wiederaufnahme nordkoreanischer Raketentest zeigen sich die Aktienmärkte indessen wenig beeindruckt. LG Chem steigen 1,1 Prozent. Für das Einzelhandelsunternehmen Lotte Shopping geht es um 2,9 Prozent nach oben. Die Aktie des Internetriesen Naver verliert indessen 1,9 Prozent, SK Hynix geben 0,8 Prozent nach.

An der Börse in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX-200 moderat 0,2 Prozent fester. Erst kurz vor Börsenschluss stieg der Index in den positiven Bereich. Der Energiesektor lag zeitweise deutlich im Plus, gab die Aufschläge im Verlauf jedoch wieder weitgehend ab. Polynovo gewannen 4,9 Prozent und verhalfen dem Gesundheitssektor zu einem Plus von 1,0 Prozent. Brickworks rückten nach Zahlenvorlage und einem guten Ausblick um 4,7 Prozent vor. Der Technologiesektor gab 1,1 Prozent nach. Afterplay fielen um 1,9 Prozent auf ein Dreimonatstief.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.790,60 +0,17% +3,09% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.775,08 +1,30% +3,50% 07:00 Kospi (Seoul) 3.003,10 +0,23% +4,51% 07:00 Schanghai-Comp. 3.377,49 +0,31% -2,75% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.001,71 +0,30% +4,73% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.145,09 +0,38% +10,00% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:51 % YTD EUR/USD 1,1824 +0,1% 1,1811 1,1838 -3,2% EUR/JPY 128,83 +0,3% 128,46 128,55 +2,2% EUR/GBP 0,8633 -0,0% 0,8634 0,8638 -3,3% GBP/USD 1,3696 +0,1% 1,3681 1,3706 +0,2% USD/JPY 108,95 +0,2% 108,75 108,59 +5,5% USD/KRW 1133,65 -0,2% 1135,50 1132,60 +4,4% USD/CNY 6,5317 +0,1% 6,5246 6,5240 +0,1% USD/CNH 6,5328 +0,0% 6,5299 6,5259 +0,5% USD/HKD 7,7684 +0,0% 7,7677 7,7694 +0,2% AUD/USD 0,7598 +0,2% 0,7582 0,7598 -1,4% NZD/USD 0,6976 +0,2% 0,6964 0,6976 -2,9% Bitcoin BTC/USD 52.695,75 +0,1% 52.621,25 55.366,75 +81,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 63,40 64,41 -1,6% -1,01 +22,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.735,54 1.734,01 +0,1% +1,53 -8,6% Silber (Spot) 25,08 25,05 +0,1% +0,04 -5,0% Platin (Spot) 1.173,60 1.172,45 +0,1% +1,15 +9,6% ===

March 25, 2021 01:56 ET (05:56 GMT)

