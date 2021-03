Trotz erschwerter Corona-Bedingungen hat Pumpenhersteller Witte den größten Auftrag seit der Firmengründung eingeholt. Der Anbieter stattet verschiedene Prozessstufen einer Anlage zur Kunststoff-Herstellung in China aus. Das Auftragsvolumen beträgt rund 6 Mio. Euro. Der Auftraggeber errichtet in der chinesischen Provinz Guangdong eine Produktionsanlage für ABS-Kunststoff, der häufig in der Automobil- und Elektroindustrie zum Einsatz kommt. Der Kunststoff wird aus Terpolymer und Styrol-Acrylnitril (SAN) hergestellt. Die Anlage soll nach Fertigstellung 2022 eine Kapazität von rund 600.000 t/a ABS-Kunststoff ...

