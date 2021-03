DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PRESSEMITTEILUNG Pfeiffer Vacuum meldet solide Jahresergebnisse für 2020 und eine starke Nachfrage zum Jahresbeginn 2021





Aßlar, 25. März 2021. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, meldete heute die geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2020. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz in Höhe von 618,7 Mio. Euro, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 45,3 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 7,3 %. Das entspricht den vorläufigen Ergebnissen, die am 23. Februar 2021 veröffentlicht wurden. Der Umsatz von Pfeiffer Vacuum ging im Jahr 2020 um 2,2 % zurück (2019: 632,9 Mio. Euro), was im Wesentlichen auf die schwierigen Marktbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen ist, die insbesondere das Marktsegment Industrie, Analytik und F&E betrafen. Dieser Effekt und die Umsatzschwäche im Beschichtungsmarkt wurden teilweise durch den starken Halbleitermarkt ausgeglichen. Insgesamt stieg der Umsatz im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt um 3,5 % auf 308,6 Mio. Euro (2019: 298,2 Mio. Euro), während in den Marktsegmenten Industrie, Analytik und F&E ein Umsatzrückgang von 7,4 % auf 310,1 Mio. Euro verzeichnet wurde (2019: 334,7 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 30,5 % zurück (Vorjahr: 65,2 Mio. Euro) und die EBIT-Marge betrug 7,3 % (Vorjahr: 10,3 %). Der Rückgang des EBIT im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf rückläufige Umsatzerlöse, Aufwendungen und Produktivitätsverluste aufgrund der Corona-Pandemie sowie einmalige Wertminderungsaufwendungen zurückzuführen. Darüber hinaus waren erhöhte Aufwendungen zur geplanten Umsatzsteigerung und zur Verbesserung der EBIT-Marge für das schwächere Betriebsergebnis verantwortlich. Der nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwand in Höhe von 8,8 Mio. Euro resultierte aus Firmenwerten in China und Italien sowie der Abschreibung eines Markenrechts. Für das gesamte Jahr 2020 lag der Auftragseingang bei 631,3 Mio. Euro (2019: 598,7 Mio. Euro) und die Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, betrug 1,02 (2019: 0,95). Zum Ende des vierten Quartals 2020 verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 123,3 Mio. Euro, was einem Anstieg von 11,4 % gegenüber dem Vorjahresniveau entspricht (2019: 110,7 Mio. Euro). Erhöhung der Dividendenzahlung

Vorstand und Aufsichtsrat werden im Rahmen der Hauptversammlung am 12. Mai 2021 vorschlagen, eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,25 Euro) auszuschütten. Die vorgeschlagene Erhöhung der Dividende gegenüber dem Vorjahr erfolgt vor dem Hintergrund einer soliden Liquiditätslage von Pfeiffer Vacuum im Jahr 2020 und berücksichtigt, dass die Dividende im Jahr 2020 aufgrund der damals bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich künftiger Auswirkungen der Corona-Pandemie bewusst gesenkt wurde. Die Ausschüttungsquote läge bei 50,0 % der Nettoerträge des Konzerns. "2020 war aufgrund der Corona-Pandemie ein herausforderndes Jahr, aber wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich schützen können und alle Anforderungen unserer Kunden erfüllt", sagt Dr. Britta Giesen, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Trotz schwieriger Marktbedingungen haben wir ein solides Geschäftsergebnis erzielt und unseren Transformationsprozess fortgesetzt, um das Wachstum voranzutreiben und die Rentabilität zu erhöhen. Wir sind gut aufgestellt, um unsere Finanzergebnisse im Jahr 2021 in einem nach wie vor herausfordernden Umfeld zu verbessern." Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: 12M/2020 12M/2019 Veränderung Umsatz 618,7 Mio. Euro 632,9 Mio. Euro -2,2 % EBIT 45,3 Mio. Euro 65,2 Mio. Euro -30,5 % Nettoergebnis 31,6 Mio. Euro 48,4 Mio. Euro -34,7 % Ergebnis je Aktie 3,20 Euro 4,90 Euro -34,7 % Dividende je Aktie* 1,60* Euro 1,25 Euro 28,0 % Auftragseingang 631,3 Mio. Euro 598,7 Mio. Euro 5,4 % Auftragsbestand 123,3 Mio. Euro 110,7 Mio. Euro 11,4 %

* Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung



Das Bruttoergebnis lag im Berichtszeitraum mit 217,0 Mio. Euro um 0,5 % über dem Vorjahreswert von 215,9 Mio. Euro, obgleich der Jahresumsatz rückläufig war. Die Bruttomarge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 35,1 % des Umsatzes (Vorjahr: 34,1 %). Der Anstieg des Bruttoergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist auf Effizienzsteigerungen, eine schnelle Reaktion auf veränderte Marktbedingungen sowie einen vorteilhaften Produkt- und Kundenmix zurückzuführen. Das Ergebnis nach Steuern ging auf 31,6 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 48,4 Mio. Euro), das Ergebnis je Aktie lag bei 3,20 Euro (Vorjahr: 4,90 Euro).



In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der Standorte der Kunden in den betreffenden Regionen misst, erzielte Pfeiffer Vacuum in Asien einen Umsatzanstieg von 0,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 231,3 Mio. Euro (Vorjahr: 231,1 Mio. Euro). Diese leichte Verbesserung konnte trotz negativer Fremdwährungseffekte, insbesondere durch den koreanischen Won, verzeichnet werden. Der Umsatz in Europa sank um 2,0 % auf 227,3 Mio. Euro (Vorjahr: 232,0 Mio. Euro). Auf dem amerikanischen Kontinent kam es zu einem Umsatzrückgang von 5,7 % auf 160,0 Mio. Euro (Vorjahr: 169,7 Mio. Euro), der auch durch den schwächeren US-Dollar im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 beeinträchtigt wurde. Solide Bilanz und verbesserte Liquiditätslage Zum 31. Dezember 2020 war die Finanzlage von Pfeiffer Vacuum weiterhin solide. Die Bilanzsumme am Ende des Jahres 2020 betrug 661,8 Mio. Euro und lag damit leicht über dem Niveau zum Jahresende 2019 (31. Dezember 2019: 659,6 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen gegenüber dem Vorjahr um 9,7 % auf 122,9 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 112,0 Mio. Euro), und das Unternehmen ist weiterhin auf Nettobasis schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Jahresende 2019 leicht auf 59,2 % gesunken (31. Dezember 2019: 59,6 %). Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Seit Beginn des Jahres 2021 verbessern sich Umsatzerlöse und Auftragseingänge weiterhin gegenüber dem Jahresende 2020. Diese Entwicklung entspricht den Erwartungen der Branche, dass der Halbleitermarkt in der ersten Jahreshälfte 2021 stark sein, jedoch in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 nachlassen wird. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von über 5 %. Dies spiegelt einen vorsichtigen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2021 wider, insbesondere weil die Auswirkungen der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Kunden und unser Geschäft weiterhin für Unsicherheit sorgen. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass sich die EBIT-Marge im Jahr 2021 gegenüber 2020 verbessern wird, obwohl im zweiten Halbjahr zusätzliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung geplant sind, um Innovationen für Kunden voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.



Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung



PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in T €) 2020 2019 Umsatzerlöse 618.665 632.865 Umsatzkosten -401.671 -416.995 Bruttoergebnis 216.994 215.870 Vertriebs- und Marketingkosten -70.795 -71.669 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -57.595 -52.293 Forschungs- und Entwicklungskosten -35.135 -29.620 Sonstige betriebliche Erträge 9.349 7.768 Sonstige betriebliche Aufwendungen -17.522 -4.904 Betriebsergebnis 45.296 65.152 Finanzaufwendungen -902 -853 Finanzerträge 147 216 Ergebnis vor Steuern 44.541 64.515 Ertragsteuern -12.950 -16.158 Ergebnis nach Steuern 31.591 48.357 Ergebnis je Aktie (in €): Unverwässert 3,20 4,90 Verwässert 3,20 4,90 Konzernbilanz



PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in T €) 31.12.2020 31.12.2019 AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 100.736 112.244 Sachanlagen 158.191 154.701 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 376 400 Sonstige Finanzielle Vermögenswerte 2.198 4.031 Sonstige Vermögenswerte 829 2.034 Latente Steueransprüche 31.306 27.377 Langfristige Vermögenswerte 293.636 300.787 Vorräte 133.254 128.484 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 83.601 87.867 Vertragsvermögenswerte 1.501 2.860 Ertragsteuerforderungen 10.848 9.962 Geleistete Anzahlungen 4.260 4.308 Sonstige Finanzielle Vermögenswerte 1.597 3.161 Sonstige Forderungen 10.265 10.166 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 122.883 111.980 Kurzfristige Vermögenswerte 368.209 358.788 Summe der Aktiva 661.845 659.575 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 323.808 304.552 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -53.580 -32.613 Eigenkapital der Aktionäre der

Pfeiffer Vacuum Technology AG 391.734 393.445 Finanzielle Verbindlichkeiten 69.614 69.729 Pensionsrückstellungen 70.348 64.103 Latente Steuerschulden 4.477 5.041 Vertragsverbindlichkeiten 804 584 Langfristige Schulden 145.243 139.457 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44.937 41.137 Vertragsverbindlichkeiten 7.296 12.259 Sonstige Verbindlichkeiten 21.478 23.406 Rückstellungen 39.502 38.735 Ertragsteuerschulden 8.154 7.248 Finanzielle Verbindlichkeiten 3.501 3.888 Kurzfristige Schulden 124.868 126.673 Summe der Passiva 661.845 659.575

Konzern-Cash-Flow-Rechnung



PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in T €) 2020 2019 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis vor Steuern 44.541 64.515 Korrektur Finanzerträge/Finanzaufwendungen 755 637 Erhaltene Finanzerträge 154 189 Gezahlte Finanzaufwendungen -945 -818 Gezahlte Ertragsteuern -11.675 -18.717 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte 25.933 24.226 Wertminderungsaufwendungen 8.833 - Gewinne / Verluste aus der Veräußerung von langfristigen Vermögenswerten 484 341 Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen 507 350 Veränderung Wertberichtigung auf Vorräte 4.584 4.441 Sonstige nicht-zahlungswirksame Veränderungen -639 -1.859 Veränderungen der Bilanzposten: Vorräte -13.152 904 Forderungen und sonstige Aktiva 4.733 -2.198 Rückstellungen, einschließlich Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden -2.764 -1.159 Verbindlichkeiten -2.158 -5.472 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 59.191 65.380 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -30.441 -34.913 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 256 650 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -30.185 -34.263 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten -56 97 Dividendenzahlung -12.335 -22.696 Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten -4.930 -5.257 Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -17.321 -27.856 Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -782 339 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 10.903 3.600 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 111.980 108.380 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 122.883 111.980







