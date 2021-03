DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

1&1 Drillisch AG Drillisch veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 und schlägt eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,05 EUR je Aktie vor:



25.03.2021 / 07:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1&1 Drillisch veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 und schlägt eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,05 EUR je Aktie vor Maintal, 25. März 2021. Die 1&1 Drillisch AG hat heute ihre finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der geprüfte und testierte Jahresabschluss bestätigt die am 15. Februar 2021 per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlichten vorläufigen Zahlen 2020 und die Prognose 2021. Der Jahresabschluss 2020 des Konzerns und der Gesellschaft stehen unter www.1und1-drillisch.de - Investor Relations - Berichte - zur Verfügung. Auf Basis der Geschäftszahlen 2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der 1&1 Drillisch der am 26. Mai 2021 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,05 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,05 EUR) für das Geschäftsjahr 2020 vor. Dieser Vorschlag orientiert sich an der in § 254 Abs. 1 AktG vorgesehenen Mindestdividende. Ausgehend von rund 176,3 Mio. dividendenberechtigten Aktien (Stand: 31. Dezember 2020) ergäbe sich für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttungssumme von 8,8 Mio. EUR. Über die 1&1 Drillisch AG

Die 1&1 Drillisch AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 Drillisch bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Über die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online GmbH nutzt 1&1 Drillisch einen starken Vermarktungsansatz, mit dem der Markt umfassend und zielgruppenspezifisch erschlossen wird: Während 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns unter dem Dach der Drillisch Online GmbH wie smartmobil.de, yourfone, winSIM, DeutschlandSIM oder simplytel eine preisbewusste Zielgruppe an.



Hinweis: Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der 1&1 Drillisch AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2020 der 1&1 Drillisch AG auf der Seite 42 zur Verfügung.

Ansprechpartner:

Oliver Keil

Head of Investor Relations

Mail: ir@1und1-drillisch.de Oliver KeilHead of Investor RelationsMail: ir@1und1-drillisch.de

25.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de