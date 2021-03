Eine sehr ruhige Wochenmitte skizzierte sich am Aktienmarkt. Der DAX sucht nach Impulsen an der 14.600er-Region. Wie könnte es weitergehen? Kein Signal am Mittwoch Die Schlüsselmarke 14.600 beschäftigt uns jeden Morgen. Sie war in der Vorbörse jeweils zu sehen und auch gestern der Handelsauftakt. Genau wie an den Tagen zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...