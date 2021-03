Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat sich für den Varian-Zukauf 2,34 Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgt.Bei der Kapitalerhöhung wurden die 53 Millionen neuen Aktien für 44,10 Euro das Stück in einem beschleunigten Platzierungsverfahren an institutionelle Anleger verkauft, wie Siemens Healthineers in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Etwa 16,2 Prozent des Platzierungsvolumens ging an den Staatsfonds des Emirats Katar (Qatar Investment Authority, QIA).Mit dem Geld ...

