MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Siemens Healthineers hat zur Refinanzierung der Varian-Übernahme 2,3 Milliarden Euro über eine Kapitalerhöhung eingenommen. Die 53 Millionen neuen Stückaktien sind laut Siemens Healthineers über ein beschleunigtes Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert worden. Der Platzierungspreis lag bei 44,10 Euro je Aktie. Etwa 16,2 Prozent des Platzierungsvolumens wurde Qatar Investment Authority zugeteilt. Nach der Privatplatzierung unterliege das Unternehmen nun einer Lock-up Verpflichtung, erklärte der Konzern weiter. Das bedeute, dass innerhalb von 90 Tagen keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, ausgegeben werden oder eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Siemens Healthineers bekräftigte, über die aktuelle Kapitalerhöhung hinaus keine weitere Platzierung von Aktien zu planen. Im vergangenen August hatte Siemens Healthineers die mit 16,4 Milliarden Dollar größte Übernahme in der Siemens-Geschichte vereinbart. Mit Varian erschließt sich das Unternehmen ein vielversprechendes neues Geschäftsfeld. Zur Finanzierung war schon im September eine erste Kapitalerhöhung über die Bühne gegangen. Damals wurden 2,73 Milliarden Euro brutto erlöst. Mit dem Erlös aus der jetzigen Kapitalerhöhung will der Konzern einen Teil der Brückenfinanzierung für die Varian-Übernahme ersetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

EVOTEC (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Umsatz 480 +8% 8 446 EBITDA bereinigt 107 -13% 8 123 Ergebnis nach Steuern 16 -58% 5 37 Ergebnis je Aktie 0,10 -60% 6 0,25

Weitere Termine:

06:55 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis

07:00 DE/United Internet AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/1&1 Drillisch AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 virtuelle BI-PK)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK)

07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis (11:00 virtuelle PK)

07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK)

07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Zooplus AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis

(10:30 virtuelle BI-PK)

07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Jahresergebnis

07:35 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis, (09:30 Telefonkonferenz)

07:40 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK)

08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis

09:15 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Erstnotiz im Prime Standard der Ffm Börse

10:00 DE/Vitesco Technologies, PG (virtuell) mit CEO Wolf anlässlich

des Kapitalmarkttages (ab 13:00)

10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis, (11:00 virtuelle BI-PK)

10:30 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK

12:00 DE/Tui AG, Online-HV

14:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/Teamviewer AG, Geschäftsbericht 2020

- DE/SLM Solutions Group AG, Geschäftsbericht 2020

- DE/MLP SE, Geschäftsbericht 2020

- DE/Amadeus Fire AG, Geschäftsbericht 2020

- DE/Befesa SA, Geschäftsbericht 2020

- DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2020

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Dic Asset AG 0,70 EUR British American Tobacco plc 0,539 GBP Total SE 0,66 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: -12,3 Punkte zuvor: -12,9 Punkte - FR 08:45 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 97 zuvor: 97 - CH 09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +12,4% gg Vj zuvor: +12,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +12,4% gg Vj zuvor: +12,0% gg Vj - US 13:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,1% gg Vq 2. Veröff.: +4,1% gg Vq 3. Quartal: +33,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +3,5% gg Vq 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 735.000 zuvor: 770.000 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -2,5 Punkte zuvor: -4,4 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter, 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2025 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.586,00 0,19 S&P-500-Indikation 3.897,75 0,09 Nasdaq-100-Indikation 12.824,50 0,04 Nikkei-225 28.729,88 1,14 Schanghai-Composite 3.363,53 -0,10 +/- Ticks Bund -Future 172,29 -5 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 14.610,39 -0,35 DAX-Future 14.559,00 -0,41 XDAX 14.548,97 -0,40 MDAX 31.511,15 -0,75 TecDAX 3.378,20 -1,11 EuroStoxx50 3.832,55 0,14 Stoxx50 3.274,22 -0,06 Dow-Jones 32.420,06 -0,01 S&P-500-Index 3.889,14 -0,55 Nasdaq-Comp. 12.961,89 -2,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,35 +22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem wenig veränderten DAX rechnen Händler zum Start am Donnerstag. Die Nachrichtenlage sei gemischt und dürfte sich hauptsächlich in Einzelaktien und Branchen niederschlagen. Die Indizes dürften davon wenig mitbekommen, so wie am Vortag. Schwächer erwartet werden vor allem Technologiewerte, wo der Optimismus schon wieder nachließ. Der Nasdaq-Composite gab am Vortag um 2 Prozent nach. In Europa dürfte sich die große Sektor-Rotation weiter fortsetzen, raus aus Stay-at-Home-Aktien und anderen Corona-Gewinnern und hinein in reine Konjunkturwerte. An der Zinsfront sorgten Aussagen von Fed-Chef Powell und Finanzministerin Yellen für etwas Beruhigung. Er sorge sich nicht über den jüngsten Zinsanstieg, erklärte Powell. Er sehe dies im Zusammenhang mit den Hoffnungen auf Wirtschaftswachstum nach der Pandemie. Bei den Konjunkturdaten wird unter anderem auf das Gfk-Konsumklima geblickt. Am Nachmittag stehen die US-Techwerte mit der Anhörung ihrer CEOs vor dem Energy and Commerce Committee im Blick.

Rückblick: Starke Einkaufsmanager-Indizes aus den USA und Europa weckten Konjunkturoptimismus. Zudem setzten sich wie erwartet die positiven Reaktionen auf den Stopp der Oster-Verschärfung in Deutschland durch. Am Markt führte dies zu einer Rotation hinein in Reise-Aktien und raus aus den Bleib-Zuhause-Titeln. Bei Reiseverstalter Tui ging es 6,4 Prozent höher. Auch die Fluggesellschaften waren europaweit gesucht. Fraport kletterten um 2,4 Prozent. Umgekehrt ging es bei "Stay-at-Home"-Titeln kräftig abwärts: Hellofresh verloren 4,5 Prozent, Delivery Hero 2,9 Prozent und Zooplus 4 Prozent. Justeat Takeaway fielen 3 Prozent. Hauptgewinner in Europa waren Konjunkturbranchen wie Bau und Rohstoffe mit 1,2 Prozent Plus. Auch bei den Technologiewerten ging es 1 Prozent höher. ASML zogen um 4,8 Prozent an, ASM International um 5,2 Prozent, nachdem Intel Milliarden-Investitionen in den Aufbau von Chip-Fabriken angekündigt hatte. Leonardo sanken um über 6 Prozent. Hier belastete das Aufschieben des Börsengangs der US-Tochter. Moeller-Maersk gaben 1,6 Prozent nach wegen des blockierten Suez-Kanals.

DAX/MDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 02:36 ET (06:36 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Etwas leichter - Ohne die Gewinnmitnahmen in den stark gelaufen Autoaktien (VW -3,3%) hätte der Index im Plus geschlossen. Deutsche Euroshop stiegen nach erster Schwäche um 5,3 Prozent. Der abgesagte Oster-Lockdown sorgte für gute Laune. Eon kletterten nach einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen im vierten Quartal um 0,7 Prozent. Die Analysten der Citi sahen den Ausblick auf 2021 etwas über den Markterwartungen liegend. Encavis brachen um fast 7 Prozent ein. Hier enttäuschte der Ausblick. Südzucker gaben nach Zahlenausweis 1 Prozent nach, die Aktien der Tochter Cropenergies zogen dagegen 2,5 Prozent an. Die Südzucker-Tochter steigerte den Gewinn trotz niedrigerer Erlöse, bei Südzucker stagnierten dagegen Gewinn und Dividende. LPKF fielen nach Zahlenausweis um 4,7 Prozent. Der Umsatz hatte nur den unteren Rand der hauseigenen Prognosespanne erreicht, die Marge lag sogar darunter.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt ging es mit der Wall Street abwärts, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte, wobei es allerdings nicht zu umfangreichen Verkäufen kam. Vielmehr sei der Handel ruhig verlaufen. Siemens Healthineers gaben mit einer Kapitalerhöhung 1,5 Prozent ab. LPKF weiteten ihre Abschläge aus dem regulären Geschäft um weitere 2,9 Prozent aus.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Wall Street hat am Mittwoch Gewinne nicht gehalten. Lediglich der Dow-Jones-Index tendierte wenig verändert, gestützt von Industriewerten, dem Ölsektor und Finanzaktien. Dagegen zeigten die Technologiewerte erneut ein Eigenleben, da sie massiv abwärts liefen und die Nasdaq-Indizes tief ins Minus drückten. Verkauft wurden sie wegen der gestiegenen Renditen am Anleihemarkt, die den oftmals verschuldeten Konzernen zu schaffen machen. Der Energiesektor legte dank anziehender Ölpreise um 2,5 Prozent zu. Ebenfalls vorne im Dow-Jones-Index lagen die "Industrials" Caterpillar (+1,4%), 3M (+1,2%) und Honeywell (+1,8%). Intel fielen um 2,3 Prozent, nachdem sie zunächst 5 Prozent gewonnen hatten. Der Halbleiterkonzern hat angesichts einer globalen Chipknappheit Pläne zum massiven Ausbau seiner Chipproduktion präsentiert. Am Markt überwog aber bald die Skepsis. So urteilte Barclays, es gebe wenig Neues zu Produktdetails, und die Finanzziele seien enttäuschend. Der Kurs des US-Konkurrenten AMD verlor 2,4 Prozent. Adobe sanken um 1,9 Prozent - trotz guter Zahlen. Zudem sucht Adobe einen neuen Finanzchef. Um 34 Prozent abwärts ging es für die seit Jahresbeginn angesichts massiver Spekulationen extrem volatile Aktie von Gamestop. Die Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware hat für das wichtige Weihnachtsquartal sinkende Umsätze berichtet im Vergleich zum Vorjahr.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi,18:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1815 +0,03% 1,1811 1,1827 -3,3% EUR/JPY 128,77 +0,24% 128,46 128,64 +2,1% EUR/CHF 1,1059 +0,03% 1,1055 1,1062 +2,3% EUR/GBP 0,8635 +0,01% 0,8634 0,8620 -3,3% USD/JPY 108,98 +0,21% 108,75 108,78 +5,5% GBP/USD 1,3683 +0,02% 1,3681 1,3720 +0,1% USD/CNH 6,5342 +0,07% 6,5299 6,5241 +0,5% Bitcoin BTC/USD 52.902,50 0,535 52.621,25 56.198,50 +82,1%

Der US-Dollar war als vermeintlich sicherer Hafen gefragt: Der Euro ist auf ein neues Jahrestief bei 1,1811 Dollar gefallen und notiert aktuell mit 1,1816 nur knapp über diesem Niveau. Nach Einschätzung der Commerzbank könnte die Gemeinschaftswährung auch unter die Marke von 1,18 Dollar sinken. Sie verweist zur Begründung auf Sorgen bezüglich der erneuten Lockdowns in einigen europäischen Ländern und das langsame Tempo bei den Impfungen. "Die Impfungen kommen in den USA gut voran und es gibt positive Signale aus der dortigen Wirtschaft", sagt Währungsanalystin Antje Praefcke. Die besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten der Eurozone stützten die Gemeinschaftswährung indes kaum.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,00 61,18 -1,9% -1,18 +23,2% Brent/ICE 63,21 64,41 -1,9% -1,20 +22,3%

Die Ölpreise legten deutlich zu. Teilnehmer verwiesen auf die Probleme im Suez-Kanal, wo ein havariertes Containerschiff die Wasserstraße blockiert. Mit den US-Lagerbestandsdaten zogen die Preise noch etwas an, obwohl die Energy Information Administration wider Erwarten über einen Aufbau der Rohölbestände berichtet hat. Der Preisanstieg komme, nachdem die Preise zuletzt stark gesunken seien.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.733,79 1.734,01 -0,0% -0,21 -8,6% Silber (Spot) 25,03 25,05 -0,0% -0,01 -5,2% Platin (Spot) 1.170,23 1.172,45 -0,2% -2,23 +9,3% Kupfer-Future 4,01 4,06 -1,4% -0,06 +13,8%

Die Nachfrage nach Sicherheit angesichts der Corona-Lockdowns in Europa stützte den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 22.675 (Vorwoche: 17.504) neue Ansteckungsfälle registriert - rund 6.800 mehr als am Vortag und 5.000 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den Angaben zufolge bundesweit auf 113,3 (90).

- Der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung rechnet ab dem dritten Quartal mit einem zweiten deutschen Corona-Vakzin. "Die Regierung setzt große Hoffnungen in die Impfstoffherstellung durch Curevac", sagte Christoph Krupp den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

- Nach Zweifeln an einer großangelegten US-Studie zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca hat das Pharmaunternehmen seine Angaben nach unten korrigiert. Der Impfstoff schützt zu 76 statt 79 Prozent vor einer Corona-Infektion mit Symptomen, so das Unternehmen.

- Nach der Verschärfung der Exportregeln für Corona-Impfstoffe durch die EU hat der britische Regierungschef Boris Johnson vor "beträchtlichen" Schäden durch "willkürliche Blockaden" gewarnt. Unternehmen könnten vor Investitionen in Ländern zurückschrecken, "in denen willkürliche Blockaden verhängt werden", sagte Johnson am Mittwoch im Parlament.

US-GELDPOLITIK

In den nächsten Jahren wird es nach Einschätzung des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams keinen wirklichen Inflationsdruck geben. Die US-Wirtschaft werde sich zwar gut erholen, so Williams. Die Inflationsraten auf der ganzen Welt seien aber sehr niedrig. Darüber hinaus gebe es in der US-Wirtschaft immer noch 9 Millionen weniger Arbeitsplätze als zu Beginn der Pandemie.

EU / RUSSLAND

Der Gesundheitszustand des in Russland inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat sich nach Angaben seiner Anwälte verschlechtert und gibt Anlass zur Sorge. Die Anwältin Olga Michailowa sagte, Nawalny habe kürzlich über starke Rückenschmerzen geklagt und seit dieser Woche leide er unter einem Taubheitsgefühl im Bein. Ihr sei der Zugang zu Nawalny verwehrt worden.

NORDKOREA

hat Seoul zufolge ein "nicht identifiziertes Geschoss" ins Japanische Meer abgefeuert. Das südkoreanische Militär machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Es könnte sich allerdings um den ersten ballistischen Raketentest Nordkoreas seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden gehandelt haben. Erst am Wochenende hatte Pjöngjang einen Raketentest vorgenommen.

AROUNDTOWN

hat für das Gesamtjahr 2020 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19 Mieteinnahmen 1.180 +32% 1.110 +24% 895 EBITDA bereinigt 944 +22% 785 +2% 773 Ergebnis nach Steuern/Dritten 652 -50% 572 -56% 1.308 Ergebnis je Aktie 0,50 -55% 0,47 -58% 1,12 FFO I je Aktie 0,34 -21% 0,35 -19% 0,43 FFO I 447,4 -11% 493,5 -2% 503,4 Dividende je Aktie 0,22 +57% 0,20 +43% 0,14

DEUTSCHE WOHNEN

hat für das Gesamtjahr 2020 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und FFO je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19 Vertragsmieten 838 +0% 842 +1% 837 EBITDA 687 -21% 747 -14% 873 Ergebnis vor Steuern 2.244 +7% 2.076 -1% 2.105 Ergebnis nach Steuern 1.545 -4% 1.330 -17% 1.601 Ergebnis je Aktie 4,32 +1% 3,94 -8% 4,27 FFO I je Aktie 1,56 +1% 1,54 -- 1,54 FFO I 544,1 -2% 540,0 -2% 553,1 Dividende je Aktie 1,03 +14% 0,97 +8% 0,90

SMA Solar

hat für das Gesamtjahr 2020 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj19 Umsatz 1.027 +12% 915 EBITDA 72 +109% 34 Ergebnis nach Steuern 28 -- -8,6 Ergebnis je Aktie 0,81 -- -0,25 Dividende je Aktie 0,30 -- 0,00

ENGIE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 02:36 ET (06:36 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

Fitch hat das Langfristrating des Energieversorgers Engie reduziert. Das langfristige Emittentenausfallrating liegt nun bei A- nach zuvor A, wie Fitch mitteilte. Die kurzfristige Einstufung wurde mit F1 bestätigt. Der Ausblick sei stabil.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.