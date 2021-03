Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsrange von rund 100 Punkten. Am Ende ging er beinahe auf seinem Tageshoch aus dem Handel. Er verlor 0,4 Prozent und schloss damit bei 14.610 Punkten. Und damit rund 200 Zähler unter seinem Allzeithoch. Marktidee: Öl WTI. Rohöl der US-Sorte WTI hatte sich sehr dynamisch im Rahmen von drei Wellen vom im April vergangenen Jahres markierten Crash-Tief erholen können. Zuletzt erreichte der Ölpreis am 8. März ein Hoch bei 67,99 US-Dollar. Die dort gestartete Abwärtskorrektur ließ die Notierung in fünf Wellen einbrechen. Die gestrige Gegenbewegung führte zu einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie. Die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtskorrektur ist jedoch derzeit weiterhin hoch.