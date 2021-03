Zürich (awp) - Der Derivatespezialist Leonteq gibt neu auch Produkte an der kleinen Schweizer Börse BX Swiss heraus. Damit erweitere Leonteq sein Ökosystem für Anlagelösungen und baue das Angebot an digital handelbaren Anlageprodukten für sich und seine Partner aus, teilte Leonteq am Donnerstag mit. BX Swiss wurde als Listing-Option ...

Den vollständigen Artikel lesen ...