ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Danone von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 62 Euro belassen. Der Aktienkurs des Herstellers von Trinkwasser und Joghurt sei in den vergangenen drei Monaten um zehn Prozent gestiegen und habe damit den Sektor der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs weit hinter sich gelassen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurstreiber sei vor allem die Aussicht auf einen neuen Chef gewesen, und der sei nun wohl bald an Bord./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 04:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000120644

