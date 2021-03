UPC-Besitzerin Liberty Global hatte die Übernahme von Sunrise im November abgeschlossen und gelangte so in den Besitz von mehr als 98% der Sunrise-Aktien.Zürich - Nach der im vergangenen November abgeschlossenen Übernahme von Sunrise durch die UPC-Besitzerin Liberty Global werden die Namenaktien von Sunrise per 6. April 2021 von der Schweizer Börse SIX dekotiert. Der letzte Handelstag für die Namenaktien der Sunrise Communications Group sei der 1. April, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit. UPC-Besitzerin Liberty Global...

