++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich mehr oder weniger unverändert ++ Zentralbanker beim BIS Innovation Summit 2021 ++ SNB-Zinsentscheid; Revision des US-BIP-Berichts ++ Der Futures-Markt deutet heute auf eine flache oder leicht schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hin. Am Devisenmarkt sind einige Risk-on-Ströme zu beobachten, wobei der JPY, der CHF und der USD die am schlechtesten abschneidenden Majors sind. Die Schweizerische Nationalbank wird am Morgen die geldpolitische Entscheidung ...

