Marinomed Biotech hat im Rahmen einer klinischen Studie, die eine Carragelose-basierte Inhalationslösung (Inhaleen) bei stationär aufgenommenen Patienten mit Covid-19 untersucht, den ersten Patienten nun behandelt. "Mit dieser Studie wollen wir zeigen, dass Inhaleen eine wirksame Behandlungsmöglichkeit für Patienten ist, die kürzlich wegen Covid-19 im Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Darüber hinaus wollen wir nachweisen, dass Inhaleen zu einer schnelleren Genesung beitragen und verhindern kann, dass die Krankheit die Lunge des Patienten weiter schädigt oder in einen schwereren Verlauf übergeht", erklärt Marinomed-CSO Eva Prieschl-Grassauer hinzu. Die Studie wird an drei Krankenhäusern in Wien, Österreich, durchgeführt, ...

