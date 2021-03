DGAP-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Geschäftsbericht 2020:

DEWB schliesst Pandemiejahr mit Jahresüberschuss von 2,4 Mio. EUR ab Ergebnisprognose 2021: Jahresüberschuss über 7 Mio. EUR

Abschluss der MueTec-Transaktion in den nächsten Wochen erwartet

Ausbau des Digital Finance-Portfolios geplant Jena, 25. März 2021 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der Schwerpunkt der Aktivitäten des abgelaufenen Geschäftsjahrs lag auf der Umsetzung der Exit-Transaktion der 92 Prozent-Beteiligung MueTec Automatisierte Mikroskopie und Messtechnik GmbH ("MueTec"). Mit dem Teilvollzug des Verkaufs im Berichtsjahr erzielte die DEWB in 2020 sonstige betriebliche Erträge in Höhe von insgesamt 5,0 Millionen Euro (2019: 3,3 Millionen Euro). Nach Personalaufwendungen von 0,5 Millionen Euro (2019: 0,4 Millionen Euro) sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro (2019: 0,7 Millionen Euro) beläuft sich das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) auf 3,2 Millionen Euro (2019: 2,2 Millionen Euro). Das Finanzergebnis 2020, im Wesentlichen beeinflusst durch Zinsaufwendungen für Anleihe- und Darlehensverbindlichkeiten, beträgt -0,7 Millionen Euro (2019: -1,9 Millionen Euro). Die DEWB erzielte damit im Geschäftsjahr 2020 ein Nachsteuerergebnis von 2,4 Millionen Euro (2019: 0,3 Millionen Euro). Bezogen auf 16.750.000 ausgegebene Aktien entspricht das einem Ergebnis je Aktie von 0,15 Euro (2019: 0,02 Euro). Aus Beteiligungsveräußerungen, Darlehenstilgungen und Zinszahlungen flossen der DEWB 2020 7,2 Millionen Euro zu (2019: 0,7 Millionen Euro). Investitionen in das Beteiligungsportfolio beliefen sich auf 1,1 Millionen Euro (2019: 0,4 Millionen Euro). Zur Reduzierung der Fremdverbindlichkeiten erfolgte eine teilweise Rückführung der Banklinie sowie der Rückkauf der eigenen Anleihe in Höhe von insgesamt 4,8 Millionen Euro. Das verwaltete Vermögen beträgt zum 31. Dezember 2020 30,1 Millionen Euro (31. Dezember 2019: 30,0 Millionen Euro). Davon entfielen 0,5 Millionen Euro auf liquide Mittel (31. Dezember 2019: 1,6 Millionen Euro). Abschluss der MueTec-Transaktion in den nächsten Wochen erwartet

Den wesentlichen Ergebnisbeitrag für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2020 lieferte der am 19. Juni 2020 vereinbarte Verkauf des Metrology-Spezialisten MueTec an ein Tochterunternehmen des chinesischen Machine Vision-Konzerns Suzhou TZTEK Technology Co Ltd für 25 Millionen Euro in bar einschließlich der Übernahme von 6,8 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Da die internationale Transaktion unter dem Zustimmungsvorbehalt chinesischer Behörden und der Bundesregierung steht, konnte der Vertrag im Geschäftsjahr 2020 nach chinesischer Genehmigung zunächst nur in einer ersten Vollzugsstufe mit der Übertragung von rund 24,9 Prozent der Geschäftsanteile der MueTec zu einem anteiligen Kaufpreis von 6,0 Millionen Euro vollzogen werden. Die Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (gemäß § 58 Abs. 1 Außenwirtschafts-verordnung) zur Transaktion durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als Voraussetzung für die Übertragung der übrigen 75,1 Prozent wird nach derzeitigem Verfahrensstand innerhalb der nächsten Wochen erwartet. Nach vollständigem Abschluss der Transaktion wird die DEWB einen weiteren Ergebnisbeitrag in Höhe von rund 9,4 Millionen Euro (0,56 Euro je DEWB-Aktie) für das laufende Geschäftsjahr erzielen und prognostiziert damit einen Jahresüberschuss für 2021 von über sieben Millionen Euro. Nach Gesamtvollzug des Exits realisiert die DEWB aus der MueTec-Beteiligung Gesamtrückflüsse (aus Kaufpreis für Anteile und Gesellschafterdarlehen) von rund 18,7 Millionen Euro sowie einen Ergebnisbeitrag vor Transaktionskosten von rund 14,2 Millionen Euro. "Mit einem erzielten Multiple von 6,8 und einer IRR von 36 Prozent seit unserem Einstieg 2014 ist MueTec für uns eine Erfolgsstory mit beeindruckender Entwicklung. Dieser sehr erfolgreiche Exit bildet gleichzeitig den erfolgreichen Abschluss der Veräußerung unseres Altportfolios", kommentiert Bertram Köhler, Vorstand der DEWB. Ausbaus des Digital Finance-Portfolios

Mit dem Verkauf der letzten großen Beteiligung außerhalb ihres Investitionsfokus ,Digital Finance' hat die DEWB den im Zuge ihrer Neuausrichtung 2018 begonnen Portfolioumbau erfolgreich abgeschlossen. Künftig konzentriert die DEWB ihre Ressourcen insgesamt und konsequent auf den weiteren Ausbau des Digital Finance-Portfolios. Die bisherige Entwicklung der Beteiligungen in diesem Segment, die auch stabil durch das Krisenjahr 2020 gekommen sind, belegen die Attraktivität des Investitionsansatzes. Innerhalb der nächsten fünf Jahre plant die DEWB das Portfolio auf einen Wert von 100 Millionen Euro zu entwickeln. Die Rückflüsse aus dem Exit der MueTec von über 18 Millionen Euro sowie zusätzliche Finanzierungsfaciliäten bilden dafür eine solide finanzielle Grundlage. Die jüngste Beteiligung beim europaweit tätigen Neobroker nextmarkets AG ist dabei nur eine von mehreren geplanten Akquisitionen vielversprechender Neuengagements, mit der die DEWB die Attraktivität ihres Beteiligungsportfolios im laufenden Jahr weiter steigern will. Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2020 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download zur Verfügung.



***** Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 20 Jahren über 390 Millionen Euro in 60 Unternehmen investiert und bei 50 Exits, darunter neun Börsengängen, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer fast 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk. Kontakt:

DEWB AG

Marco Scheidler

Fraunhoferstraße 1

07743 Jena

Tel.: +49 (0) 3641 31000 30

Fax: +49 (0) 3641 31000 40

ir@dewb.de

www.dewb.de

