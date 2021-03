BYD-Aktie: Was ist passiert? Die BYD-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger. Doch lohnt sich der Einstieg jetzt, oder sollten Sie besser die Finger von der Aktie lassen? Fakt ist:Die Aktie von BYD ist gestern deutlich in den Keller gefallen - es ging zeitweise mehr als 10% in den Keller. Zum Handelsschlss verblieb ein Minus von 6,4%. Damit summiert sich der Kursverlust in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...