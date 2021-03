DJ EUREX/DAX-Future behauptet sich im Verlauf knapp im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future behauptet sich am Donnerstag im Verlauf knapp im Plus. Der Juni-Kontrakt steigt um 8.40 Uhr um 24 auf 14.582 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.610 und das Tagestief bei 14.552 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.153 Kontrakte. Weiterhin wird die Überkauftheit in der Konsolidierung weiter abgebaut.

Für die Charttechniker der Commerzbank hat die Konsolidierung die charttechnische Form einer Mini-Flagge und damit bisher einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Auch wenn somit eine weitere kurzfristige Aufwärtsrally nicht überraschen sollte, werde der Sicherungsstopp für die DAX-Future-Longs zur Absicherung der Gewinne deutlich angehoben auf 14.160 nach zuvor 13.640 Punkte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.