Mit einem starken Ausblick hat die Nordex-Aktie in dieser Woche die jüngste Green-Tech-Korrektur endgültig hinter sich gelassen. Nun kann der Turbinenbauer mit einem weiteren Großauftrag erneut für gute Nachrichten sorgen. An der Börse kommt das gut an. Das Mehrjahreshoch bei 27,44 Euro ist nicht mehr weit entfernt.Nordes liefert 20 Turbinen des Typs N155/4.X nach Mexiko. Die Gesamtleistung beträgt 96 Megawatt. Hinzu kommt ein Full-Service über zwei Jahre. Über Kunde und Projektnamen wurde allerdings ...

