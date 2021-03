Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel zum US-Dollar etwas leichter gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1811 US-Dollar gehandelt, nachdem der Euro am Vorabend bei 1,1821 Dollar notiert hatte.Der Euro hat damit weitere Kursverluste erlitten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Selbst der überraschende Anstieg der vorläufigen ...

