Das Währungspaar EUR/USD ist am Vortag wie erwartet weiter unter Druck geraten und mit einer roten, bearishen Tageskerze unter dem 200er-EMA bei 1,183 Dollar aus dem Handel gegangen. Am heutigen Donnerstag setzen sich die Kursabgaben weiter fort. Der 200er-EMA ist damit nun zum Widerstand geworden. Das Währungspaar könnte im weiteren Verlauf einen Pullback zurück an den 200er-EMA durchführen und diesen Bereich erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...