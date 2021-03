Guten Morgen, der DAX ist seit dem Verlaufshoch der aktuellen Aufwärtsbewegung und Allzeithoch bei 14.804 Punkten wieder zurückgekommen und direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt. Der Aufwärtstrend ist übergeordnet weiterhin intakt. Seit Tagen bewegt sich der DAX nun aber am 10er-EMA bei 14.567 Punkten seitwärts, kann diesen bisher aber verteidigen. Am Vortag ging der DAX bei ...

