Die Bank of Japan (BoJ) hat vorerst nicht vor, ihre Käufe von börsengehandelten Fonds (ETF) zu beenden oder die Beteiligung der Zentralbank zu veräußern, sagte Gouverneur Haruhiko Kuroda am Donnerstag in einer Erklärung. Zusätzliche Kommentare Die BoJ wird weiterhin flexibel ETFs unter den aktuellen Richtlinien kaufen. Es ist zu früh, um den Zeitpunkt ...

