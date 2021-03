Hamburg (ots) - Auf zu neuen Ufern: 2016 gewann sie "Let's Dance", seit vier Jahren moderiert sie die Show. Nun hat Victoria Swarovski, 27, ihr Debüt als Schauspielerin. In der neuen Folge vom ZDF-"Traumschiff" (Ostersonntag, 4.4., 20.15 Uhr, ZDF) tritt sie als Tanzlehrerin auf, die sich in den Reiseleiter verliebt.In der aktuellen GALA (Heft 13/2021, ab heute im Handel) sagt sie über die Liebesszenen: "Das war emotional eine große Herausforderung, denn Küssen ist eine wirklich intime Sache für mich." Swarovski ist seit 2017 mit dem Münchner Immobilien-Investor Werner Mürz verheiratet.Ihre weiteren Pläne als Schauspielerin? "Ein Gangster-Movie à la ,Ocean's 8' fänd ich ganz cool. Oder Bond-Girl - das wäre was! Auf jeden Fall etwas mit Action."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4873099