Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der weltweite stetige Rückgang der täglichen COVID-Neuinfektionen, das Drei-Jahres-Hoch der Einkaufsmanagerindices im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und der Eurozone, der überraschende Anstieg des ifo Geschäftsklimaindex, die neue italienische Regierung unter dem ehemaligen EZB-Präsidenten Draghi, sehr starke US-Einzelhandelsumsätze und Verbraucherausgaben, Powells Bekräftigung einer weiteren geldpolitischen Unterstützung, der Anstieg des Brent-Ölpreises über die Marke von USD 60 pro Barrel, der Anstieg des Kupferpreises über USD 9.000 pro Tonne und die viel besser als befürchtet ausgefallene Gewinnsaison für das 4. Quartal hätten im Februar für leichte Gewinne an den Aktienmärkten gesorgt. ...

