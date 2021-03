Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Mittwoch, 7. April 2021, 20.15 UhrDa kommst Du nie drauf!Die große Show der schrägen FragenModeration: Johannes B. Kerner"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen.Zwei prominente Rateteams spielen in neun Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind unter anderen Michael Mittermeier, Petra Gerster, Reiner Calmund, Beatrice Egli und die Ehrlich Brothers dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.Johannes B. Kerner war selbst im Vorfeld der Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"Mittwoch, 14. April 2021, 20.15 UhrDa kommst Du nie drauf!Die große Show der schrägen FragenModeration: Johannes B. Kerner"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen.Zwei prominente Rateteams spielen in neun Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Heiner Lauterbach, Sabine Heinrich, Dieter Nuhr, Torsten Sträter, Stefanie Hertel und Matthias Reim dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.Johannes B. Kerner war selbst im Vorfeld der Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4873154