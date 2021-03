Der Dyson V15 Detect zeigt Staubpartikel per Laser an. Das ist nicht nur futuristisch, sondern auch irgendwie befriedigend anzusehen. Das Flaggschiff der Marke Dyson besitzt aber noch eine andere Funktion, die nach Science Fiction klingt. James Dyson persönlich präsentierte am Mittwoch die neue "Maschine mit Laser-Partikel-Detektor". Jeder vermeintlich saubere Boden verwandelt sich in dem grünen Licht in ein fein strukturiertes Staubgebirge. Durch die Position des Mini-Lasers - sieben Millimeter über dem Boden und um anderthalb Grad geneigt - trifft das Licht so auf die Teilchen, dass eine vergleichsweise große Oberfläche von ...

