DJ KfW-Sonderprogramm bis Jahresende verlängert mit höheren Beträgen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verlängern das KfW-Sonderprogramm für Unternehmen zur Abfederung der Corona-Krise bis zum 31. Dezember 2021 und erhöhen zum 1. April 2021 die Kreditobergrenzen. Das gaben das Bundesfinanzministerium, das Bundeswirtschaftsministerium und die KfW bekannt. Das KfW-Sonderprogramm, inklusive des KfW-Schnellkredits, werde bis Jahresende verlängert, nachdem es bislang bis zum 30. Juni 2021 befristet war.

Künftig gibt es demnach deutlich höhere maximale Kreditbeträge für Kleinbeihilfen. Im KfW-Schnellkredit betragen die Kreditobergrenzen künftig für Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten 1,8 Millionen Euro anstatt bisher 800.000 Euro, für Unternehmen mit über zehn bis 50 Beschäftigten 1,125 Millionen anstelle 500.000 Euro und für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 675.000 anstatt 300.000 Euro.

Die maximale Kreditobergrenze je Unternehmensgruppe von 25 Prozent des Jahresumsatzes 2019 wird beibehalten. Im KfW-Unternehmerkredit und ERP-Gründerkredit mit Laufzeiten von mehr als sechs Jahren wird die Kreditobergrenze von bisher 800.000 Euro auf 1,8 Millionen Euro erhöht. Die Maßnahmen sollen von der KfW zum 1. April 2021 umgesetzt werden. Mit den Verbesserungen in der KfW-Corona-Hilfe werden den Angaben zufolge die Möglichkeiten umgesetzt, die die EU-Kommission mit der 5. Änderung des befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen geschaffen hat.

"Unsere Hilfspolitik wirkt, die deutsche Wirtschaft kommt vergleichsweise gut durch die Corona-Krise", betonte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Die Pandemie stellt uns auch weiterhin vor große Herausforderungen. Unser Schutzschirm für Beschäftigte und Unternehmen bleibt daher weit geöffnet." Ziel sei, "dass wir nach der Pandemie gemeinsam schnell wieder durchstarten können". Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, mit der Anhebung der Kredithöchstbeträge gebe man den vollen Spielraum des erweiterten Beihilferahmens an die Unternehmen weiter. "Das hilft nicht nur den kleinen und mittleren Unternehmen, sondern auch den größeren Mittelständlern."

Die KfW-Corona-Hilfe steht laut den Angaben Unternehmen zur Verfügung, die den EU-Vorgaben entsprechend nachweislich vor Ausbruch der Corona-Krise noch nicht in Schwierigkeiten waren. Eine Finanzierung von Unternehmen in Schwierigkeiten oder ohne tragfähiges Geschäftsmodell sei ausgeschlossen. Das Programm war am 23. März 2020 gestartet und hat in einem Jahr laut den Angaben Unternehmensfinanzierungen in Höhe von insgesamt 49 Milliarden Euro ermöglicht. Profitiert hätten vor allem kleine und mittelständische Unternehmen.

