Hamburg (ots) - Der NDR verbreitet seine Radioprogramme ab Mittwoch, 24. März, auch über das terrestrische Antennen-Fernsehen DVB-T2 HD. NDR 2, NDR Info, N-JOY, NDR Kultur, NDR Info Spezial, NDR Blue und NDR Plus sind darüber zu empfangen, in der jeweiligen Region zusätzlich auch die NDR Landesprogramme: NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Welle Nord, NDR 1 Radio MV und NDR 90,3. Um die Hörfunkprogramme zu empfangen, kann es für Nutzerinnen und -Nutzer von DVB-T2 HD notwendig sein, einen Sendersuchlauf zu starten.Damit geht der NDR einen weiteren Schritt in Richtung Crossmedialität, so dass die NDR Hörfunkprogramme nun auch über alle linearen Fernsehverbreitungswege verfügbar sind. Gleichzeitig steigert diese Neuerung die Attraktivität von DVB-T2 HD.Für den Empfang des neuen digitalen Antennenfernsehens ist eine DVB-T2 HD fähige Set-Top-Box oder ein DVB-T2 HD taugliches Fernsehgerät notwendig.Für Fragen zum Thema hat der NDR eine kostenlose Hotline eingerichtet. Unter 08000/63 70 99 können sich Nutzerinnen und Nutzer täglich zwischen 8.00 Uhr und 21.00 Uhr informieren. Weitere Informationen sind online unter www.NDR.de/dvbt2hd verfügbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationRalf PleßmannPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4873188