Der FFO von CA Immo steigt 2020 um 0,4 Prozent auf 134 Millionen Euro an. Umgerechnet sind dies 1,44 Euro je Aktie. Der EPRA NAV beträgt 40,60 Euro, das ist ein Plus von 6 Prozent. Die Gesellschaft will wie im Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...