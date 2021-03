Berlin - Die Bundesregierung hat eine neue Einreiseverordnung in die Ressortabstimmung gegeben, die am Freitag in Kraft treten soll. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Regierungskreise.



Demnach müssen alle Flugpassagiere, die nach Deutschland reisen wollen, vor dem Abflug einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Bundesregierung verzichtet damit auf die Ausweisung einzelner Urlaubsregionen oder Länder und führt erstmals eine generelle Testpflicht für alle Flugreisenden auf dem Weg nach Deutschland ein. Bisher wurden nur Einreisende aus ausgewiesenen Risikogebieten zu Quarantäne bzw. Corona-Tests verpflichtet.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de