25. März 2021. Eigentlich gibt der Klügere nach. Doch diese beiden Gegner begegnen sich auf Augenhöhe: Am Dienstag um 20:15 Uhr treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in "Joko & Klaas gegen ProSieben" wieder gegen ihren Arbeitgeber an.Wird das Duo das Spiel "Einstürzende Bühnenbauten" gewinnen? Acht Meter hohe Kulissen werden dabei auf den Showboden gekippt, auf dem Joko und Klaas stehen. Das Duo muss sich so positionieren, dass es genau in den Öffnungen der umgekippten Kulissen steht, wenn diese am Boden liegen. Somit überstehen die beiden diese Challenge unbeschadet und können das Spiel gewinnen. Wie gut ist das räumliche Einschätzungsvermögen von Joko und Klaas?Für ProSieben treten am Dienstag Rea Garvey und Nadja Benaissa im Spiel "The Fast Singer", Nikeata Thompson und Thomas Hayo im Spiel "Sabotier, so ich dir" und Christoph "Icke" Dommisch und Patrick Esume im Spiel "Schläge" an.Insgesamt kann der Sender auf die Hilfe von 24 Prominenten zählen, die in fünf neuen Folgen gegen die beiden Dauer-Kontrahenten antreten. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung. Steven Gätjen moderiert "Joko & Klaas gegen ProSieben", Produzent ist Florida Entertainment.Der weitere Abend gehört Klaas: Direkt im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" zeigt ProSieben wie gehabt dienstags neue Folgen von "Late Night Berlin"."Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 30. März 2021, immer dienstags um 20:15 Uhr und"Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7