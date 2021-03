Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die österreichische Kommunalkredit Austria AG arbeitet mit Hochdruck daran, die Voraussetzungen für die Kapitalmarktfähigkeit zu erfüllen, so die Analysten der Helaba.So seien Ratings von Fitch und S&P zu dem von DBRS hinzugekommen. Heute um 14:00 Uhr finde eine virtuelle Investorenpräsentation der Kommunalkredit Austria AG statt. Vorstandsvorsitzender Bernd Fislage gebe einen Überblick über das Institut und sein Geschäftsmodell, sowie zu den Geschäftszahlen 2020. Für zukünftige Kapitalmarktauftritte sollte der Name im Blick behalten werden. Gestern habe sich die Primärmarktaktivität auf die Unedic in Frankreich beschränkt, die erfolgreich 3 Mrd. EUR habe platzieren können, bei einem zum IPT reduzierten Spread von OAT +13. Gebote hätten für ein Volumen von 13 Mrd. EUR vorgelegen. ...

