Augsburg (www.fondscheck.de) - Das Investieren in "Zukunftsthemen" wird häufig gleichgesetzt mit Tech-Titeln wie Tesla oder Apple oder mit noch jungen Unternehmen aus dem Green-Tech-Bereich, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die einen wie die anderen seien, wie viele andere der so genannte Growth-Titel, zuletzt an der Börse gebeutelt worden. Anleger hätten Geld verloren bzw. es in andere, so genannte Value-Aktien gesteckt, die derzeit einen Aufschwung erleben würden. ...

