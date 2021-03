Der weltweite Ausbruch des Coronavirus Anfang 2020 hat den europäischen Außenhandel mit Altkunststoffen durcheinander gewirbelt: In der ersten Jahreshälfte sanken die Ausfuhren der 27 EU-Staaten in Länder außerhalb der Union (so genannte Drittstaaten) um zwölf Prozent gefolgt von einer Gegenbewegung und einem Exportplus von 22 Prozent im zweiten Halbjahr. In Summe haben die EU-Staaten damit im letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...